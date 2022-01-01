Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея получила дополнительные площади в корпусе «Телты» К переезду готовятся музейный архив и библиотека Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Пермская художественная галерея получила от учредителя подарок к Международному дню музеев: в краевом минкульте подписано распоряжение об аренде у АО «Телта» ещё одного помещения в корпусе по ул. Окулова, 75.

Помещение площадью 250 кв. м примыкает к уже имеющимся в распоряжении музея площадям, где разместились хранилище и реставрационная мастерская. В новой комнате руководство музея намерено разместить книгохранилище и архив. По словам директора галереи Юлии Тавризян, в первую очередь к переезду готовятся книги и документы, нуждающиеся в реставрации, а также те, к которым был затруднён доступ.

Напомним, ранее Пермской художественной галерее под перемещённые произведения искусства и реставрационные мастерские в АО «Телта» выделили 1400 кв. м.





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