Елена Синица В Перми 22 мая изменится движение 13 маршрутов общественного транспорта Причина — проведение Пермского полумарафона «Забег.РФ» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 22 мая с 07:00 до 15:00 изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Причина — проведение Пермского полумарафона «Забег.РФ».

Так, изменится маршрут трамвая № 12. В обоих направлениях они будут следовать по ул. Петропавловской и Борчанинова. Кроме как на существующих остановках, посадка и высадка пассажиров будет организована на остановках «Сквер имени Олега Новосёлова», «Пермский академический Театр-Театр», «Улица Плеханова» и «Станция «Пермь II».





Кроме этого, изменятся маршруты следования трамваев № 4 и 7. В обоих направлениях они будут проезжать по ул. Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции, Горького, Ленина и далее без изменений. Помимо существующих остановок, на маршрутах появятся остановочные пункты «Улица Максима Горького», «Улица Ленина», «Улица Пушкина», «Универсам», «Улица Революции», «Центральный рынок», Дворец спорта «Орлёнок», «Стадион «Динамо», «Комсомольский проспект».





Автобусы № 7, 10 и 41 будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова» с разворотом на ул. Ленина в районе дома № 68.





Автобусы маршрута № 3 будут идти до пересечения улиц Сибирской и Екатерининской. После разворота в обратном направлении от пересечения улиц Сибирской и Екатерининской направятся по ул. Екатерининской, Газеты «Звезда», Пушкина и далее по прежнему маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «Театр юного зрителя» и на существующих остановках.





Автобусный маршрут № 51 укоротят до остановки «ПНИПУ» с разворотом на Комсомольском проспекте в районе дома № 29.





Автобусы № 60 в направлении Комсомольской площади будут проезжать по ул. Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Улица Попова" (по ул. Попова), «Автовокзал" (на площади ЦКР), «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник» и на существующих остановках. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, Попова и далее по маршруту следования. Посадка и высадка будет осуществляться на остановочном пункте «Стадион «Динамо» и на существующих остановках.





Автобусы № 14 и 68 в направлении от площади Гайдара будут ехать по ул. Ленина, Попова, Пушкина, Сибирской, Луначарского и далее по своим обычным маршрутам. Из дополнительных остановок появятся «Автовокзал" (на площади ЦКР), «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник», «Улица Газеты «Звезда». В обратном направлении автобусы будут идти по ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, Борчанинова, Ленина и далее по привычным маршрутам. Дополнительно организуют остановки «Октябрьская площадь», «Стадион «Динамо», «Центральный рынок" (в створе с ул. Попова), «Улица Пушкина», «Универсам», «Улица Ленина».





Автобусы № 50 в направлении м/р Парковый будут проезжать по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, Борчанинова, Ленина и далее по маршруту следования. Кроме существующих остановок, появятся дополнительные: «Стадион «Динамо», «Центральный рынок" (в створе с ул. Попова), «Улица Пушкина», «Универсам», «Улица Ленина». В обратном направлении автобусы будут идти по ул. Ленина, Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Автовокзал" (на площади ЦКР), «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник» и на уже существующих остановках.





Автобусы маршрута № 33 в направлении м/р Костарево будут следовать по ул. Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования. Из дополнительных остановочных пунктов появятся «Улица Попова" (по ул. Попова), «Автовокзал" (на площади ЦКР), «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник», «Улица Газеты «Звезда». В обратном направлении будут идти по ул. Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Попова и далее без изменений. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Октябрьская площадь», «Стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах по маршруту следования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.