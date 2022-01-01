В Пермском крае в два раза выросли объёмы жилищного строительства Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию втрое больше жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, в январе-апреле 2022 года на территории Пермского края в эксплуатацию сдано 8265 квартир общей площадью 736,5 тыс. кв. м, что составило 204,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года.

При этом, по данным ведомства, индивидуальные застройщики ввели в действие 492,5 тыс. кв. м жилых помещений. Это в 3,3 раза больше, чем в январе-апреле 2021 года.

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