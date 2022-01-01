Со 2 июня «Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Перми в Сочи Сейчас из Большого Савино в Сочи летает только «Победа» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает рейсы из Перми в Сочи. Они будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает ВЕТТА.

Полётная программа продлится до 1 октября. Обслуживать маршрут будут самолёты Airbus. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Напомним, в настоящее время из Перми в Сочи летает лоукостер «Победа». А с середины июня полёты на курорт будет выполнять Nordwind Airlines.

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