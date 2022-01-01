Авиакомпания Nordwind Airlines запускает рейсы по маршруту Пермь — Сочи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind Airlines с 5 июня запускает рейсы по маршруту Пермь — Сочи — Пермь. Частота полётов составит до четырёх раз в неделю. Об этом сообщается на сайте компании.

В настоящее время на курорт из Перми летает только авиакомпания «Победа».

Nordwind — базовый перевозчик международного аэропорта Сочи. В связи с этим в весенне-летнем сезоне 2022 года авиакомпания совместно с партнёром Pegas Fly объявила об увеличении объёмов перевозок в Сочи на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Компания анонсировала рейсы из Сочи в 28 российских городов, Пермь в том числе.

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