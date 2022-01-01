Первые четыре плоскостные парковки могут появиться в Перми до конца года Всего предполагается построить 36 новых парковок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми представила депутатам гордумы перечень участков для организации муниципальных плоскостных парковок, в него вошли 36 объектов. Презентация списка состоялась на заседании круглого стала, посвящённого парковкам краевого центра.

В числе 36 плоскостных парковок 21 будет внутризональной, 14 перехватывающих и одна подземная. По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Дмитрия Артёменко, при выделении соответствующего финансирования уже в этом году в Перми могут появиться первые четыре плоскостные парковки (на ул. Пермской, 7, на пересечении улиц Ленина и Попова, а также вдоль домов по ул. Революции, 24 и 22).

Ранее на заседании Пермской гордумы депутатами были приняты изменения в положение о платных парковках. Одним из изменений является введение нового типа парковок — плоскостных. Изменения вступают в силу с 1 июня.

Теперь платные парковки будут делиться на два вида — к уже существующим вдоль улично-дорожной сети добавятся плоскостные, которые в свою очередь будут делиться на внутризональные и перехватывающие. Основное отличие между ними в том, что внутризональные находятся внутри зоны платной парковки, а перехватывающие за её пределами.

Согласно положению, оплата плоскостной парковки будет производиться за каждый полный час, но не более стоимости шести часов в дневное время. Перехватывающую парковку предлагается сделать ещё дешевле. Там максимальная плата за парковку днём ограничена стоимостью четырёх часов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участники круглого стола также обсудили вопросы взаимосвязи между абонементами на парковку и проездными в общественном транспорте, зимнего содержания территорий парковок, постоплаты, а также ряд других.

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