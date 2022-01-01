Елена Синица Пермская гордума утвердила новую методику расчёта стоимости платных парковок Решение принято на пленарном заседании 26 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы утвердили новую методику расчёта стоимости платных парковок. Решение принято на пленарном заседании думы 26 апреля.

Новый порядок организации парковок в центральной части Перми предполагает создание плоскостных и перехватывающих площадок. В отличие от заездных карманов вдоль дорог, где удобно оставить автомобиль на непродолжительное время, такие объекты подходят для стоянки автомобилей на весь рабочий день.





Ранее озвученные планы мэрии по введению с 1 июня подзоны в центре с повышенным тарифом также сохраняются.





Напомним, стоимость платной парковки в границах улиц Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова может повыситься до 30 руб. в час. При этом администрация города будет вести постоянный мониторинг загруженности парковок в центре. Если в течение длительного времени она будет выше 90%, то раз в квартал мэрия сможет увеличивать тариф.

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