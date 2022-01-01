За сутки коронавирус диагностировали у жителей 14 территорий Пермского края В Перми заразились 79 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса произошли за сутки в 14 территориях Пермского края.

В Перми заразились 79 человек, по два местных жителя заболели в Чусовском, Добрянском и Берёзовском округах.

По одному случаю выявлено в Пермском, Краснокамском, Юсьвинском, Оханском, Горнозаводском, Александровском, Ординском, Бардымском округах, а также в Кудымкаре и Березниках.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус выявлен у 368 963 жителей региона.

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