За сутки коронавирус диагностировали у жителей 14 территорий Пермского края
В Перми заразились 79 человек
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса произошли за сутки в 14 территориях Пермского края.
В Перми заразились 79 человек, по два местных жителя заболели в Чусовском, Добрянском и Берёзовском округах.
По одному случаю выявлено в Пермском, Краснокамском, Юсьвинском, Оханском, Горнозаводском, Александровском, Ординском, Бардымском округах, а также в Кудымкаре и Березниках.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус выявлен у 368 963 жителей региона.
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