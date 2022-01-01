В ходе спецоперации на Украине погиб житель Александровского округа Владислав Карасюкову было 39 лет Поделиться Твитнуть

Владислав Карасюков

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В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий по контракту из Александровского округа Пермского края Владислав Карасюков, об этом сообщили в окружной администрации.

Владиславу было 39 лет.

Родители погибшего проживают в п. Карьер-Известняк.

«Сложно выразить словами боль и горечь утраты, постигшей семью наших земляков. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким героя! Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах, а подвиг не будет забыт!» — говорится в сообщении.

Похороны Владислава Карасюкова состоятся в субботу, 21 мая, на кладбище Александровска.

Церемония прощания пройдёт в ДК «Горняк» п. Карьер-Известняк.

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