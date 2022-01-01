Среднедушевой долг по банковским кредитам вырос в Прикамье на 38% Просроченный розничный долг увеличился на 34% Поделиться Твитнуть

Среднедушевой долг по банковским кредитам с января 2020 года по апрель 2022 года вырос в Пермском крае на 38% и достиг 161,7 тыс. руб. Среднедушевой размер просроченного розничного кредита (без учёта ипотеки) вырос на 34%, до 6,1 тыс. руб. Данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант».

Среднедушевой долг — это соотношение общей банковской задолженности в регионе (по данным Банка России) на количество жителей данного региона (по данным Росстата). В тройку субъектов РФ с наибольшим размером среднедушевого долга вошли Магаданская область (295 тыс. руб.), Тюменская область (280 тыс.руб.) и Чукотский автономный округ (271 тыс. руб.). По России средний показатель долга — 166 тыс. руб., за два года он вырос на 45%.

Среднедушевой просроченный розничный долг (без учета ипотеки) на душу населения вырос в РФ на 30% и составляет 6,3 тыс. руб. При этом средний размер просроченного розничного долга жителя Московской области в 1,5 раза выше среднероссийского (9,6 тыс. руб.), у жителей Тюменской области — в 1,3 раза, в Самарской области — в 1,2 раза.

«В 2020-2021 годы население активно кредитовалось, рост ссудной задолженности зафиксирован по всем банковским продуктам. Данная тенденция напрямую отразилась на показателях, — отметил Денис Аксёнов, гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Просроченная задолженность составляет более 6 тыс. руб. на каждого жителя страны, но учитывая, что доля трудоспособного населения в России примерно равна 56% от общей численности, а некоторые слои населения не имеют банковских обязательств в принципе, то эта цифра не кажется какой-то незначительной».

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