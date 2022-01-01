За прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 95 новых случаев COVID-19 Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 95 местных жителей (каждый десятый был вакцинирован). Выздоровели 107 человек, двое скончались.

С начала пандемии общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 963, погибших от инфекции — 8 783.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 274 пациента, 39 из них в тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 27,9%.

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