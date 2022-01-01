Мария Сыропятова Краевые власти утвердили изменение зонирования на участке ул. Калинина, разрешающее строить аквапарк Общая площадь участков – 10 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершено изменение зонирования двух земельных участков на ул. Калинина в Кировском районе Перми. Для них установлена зона обслуживания, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6), позволяющая строить здесь аквапарк. Постановление краевого правительства подписал губернатор Дмитрий Махонин.

Общий размер участков — 10 га. Прежнее зонирование — зона учреждений здравоохранения (ЦС-1).

Ранее краевое агентство инвестиционного развития (АИР) обращалось с заявлением в комиссию по землепользованию и застройке об использовании этих участков под строительство аквапарка.

Добавим, что три из пяти участков на ул. Калинина прежде предназначались под строительство инфекционной больницы.

Оздоровительно-развлекательный комплекс хотят построить по ул. Калинина, 84. В него будут входить бассейн, аттракционы, термальная зона, СПА-комплекс, гостиница и ресторан.





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