На участках под аквапарк в Кировском районе Перми сменили зонирование Ранее здесь хотели строить инфекционную больницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять земельных участков в районе ул. Калинина в Кировском районе и федеральной трассы Пермь—Краснокамск сменят зонирование на Ц-6. Такое решение приняла пермская комиссия по землепользованию и застройке. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Участки (общая площадь 38,8 га) планируется использовать под строительство аквапарка. Ц-6 — зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства. Перечень условно-разрешённых видов использования данных участков дополнят пунктом «развлекательные мероприятия».

Ранее три из пяти участков на ул. Калинина предназначались под строительство инфекционной больницы.

Оздоровительно-развлекательный комплекс предполагается построить по ул. Калинина, 84. В него будут входить бассейн, аттракционы, термальная зона, СПА-комплекс, гостиница и ресторан.

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