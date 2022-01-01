В Пермском крае мужчина с пистолетом проник в здание местной администрации Вооружённого жителя задержали Поделиться Твитнуть

Фото zonwar.ru

В Пермском крае местный житель проник в администрацию Юрлинского муниципального округа с оружием. Он зашёл в отдел опеки и попечительства, достал пистолет, передёрнул затвор и поочерёдно направлял ствол то на начальника отдела, то на специалистов. Об инциденте 6 мая со ссылкой на Следственное управление СКР по Пермскому краю сообщает «Рифей».

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а причиной конфликта явилось то, что у его сожительницы изымают несовершеннолетних внуков.

Вооружённого посетителя удалось задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти». Изъятый пистолет, предположительно газовый, направлен на судебную баллистическую экспертизу.

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