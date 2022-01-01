В ходе спецоперации на Украине погиб житель Чердынского городского округа Виктору Могильникову было 23 года Поделиться Твитнуть

Виктор Могильников

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В ходе военной специальной операции на Украине погиб уроженец села Редикор Чердынского ГО Пермского края, гвардии рядовой Виктор Могильников. Об этом сообщили в окружной администрации.

Виктору было 23 года.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — написала в социальных сетях глава Чердынского городского округа Анна Батагова.

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