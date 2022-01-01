Елена Синица Бывший зампрокурора Прикамья трудоустроится в структуру минэка РФ Андрей Назаров уволился из прокуратуры 13 мая Поделиться Твитнуть

Бывший заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров будет работать в АО «Корпорация развития курортов Северного Кавказа». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Свою должность Андрей Назаров покинул 13 мая. Ранее он работал следователем, затем занял должность прокурора Кизела. Позднее возглавлял следственный отдел по Пермскому району СУ СК, а также работал в уголовно-судебном управлении прокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что освободившуюся должность зампрокурора может занять нынешний глава городского надзорного органа Виталий Дымолазов, а на его место придёт Александр Теплых, руководитель прокуратуры Орджоникидзевского района.

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» — госкомпания, единственный акционер которой Министерство экономического развития РФ. Возглавляет ведомство бывший губернатор Прикамья Максим Решетников.





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