Новым прокурором Перми может стать Александр Теплых Сейчас он руководит прокуратурой Орджоникидзевского района Поделиться Твитнуть

Новым прокурором Перми может стать руководитель прокуратуры Орджоникидзевского района Александр Теплых. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Нынешний глава городского надзорного органа Виталий Дымолазов может быть назначен зампрокурора Пермского края или продолжить карьеру в другом регионе.

По данным издания, должность зампрокурора Прикамья должна освободиться в мае, после выхода на пенсию Андрея Назарова.

Александр Теплых начал работу в органах прокуратуры с 1995 года, работал следователем в Пермской транспортной прокуратуре, помощником и старшим помощником прокурора Свердловского района Перми. С 2007 года был зампрокурора Мотовилихинского района. С 2014 года возглавляет прокуратуру Орджоникидзевского района краевого центра.

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