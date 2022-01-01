За сутки COVID-19 выявлен у жителей семи муниципалитетов Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 16 территорий Пермского края.

В Перми заразились 75 человек, в Большесосновском МО — пять, в Краснокамском ГО — три.

В Бардымском, Чусовском, Оханском и Кишертском округах — по одному человеку.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 868 жителей региона.

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