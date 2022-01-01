Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Программа «Флаэртиана в городе» распространяется за пределы Перми Показы пройдут в десяти регионах России Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Война Раи Синициной"

Акция «Флаэртиана в городе» в этом году пройдёт с 1 по 5 июня в десяти городах. «Флаэртиана в городе» — это показы избранных фильмов фестиваля документального кино «Флаэртиана» в неожиданных для кинопросмотра местах: театре, коворкинге, на заводе, в центрах современного искусства и на других площадках.

Зрители увидят картины из программы «Флаэртианы» 2021 года, в том числе фильмы-призёры фестиваля «Человек, который искал сына» (16+), «Война Раи Синициной» (18+), «25 лет одиночества» (18+) и «Дальний план» (16+). Кроме того, в программу вошли ещё пять актуальных документальных фильмов: «Чермет» (18+), «Джой» (18+), «Без тормозов» (16+), «Алиса. Волнение» (16+). Это невыдуманные истории людей, которые собирают металлолом за Полярным кругом, ищут родственников по всему Китаю, гоняют на велосипедах без тормозов, показывают цирковые представления с дикими животными в глубинке.

В Перми показы пройдут в коворкинге «Лаборатория настоящего» центра «ГРАНИ», в Центре городской культуры, на «Сцене-Молот», в Пермской научной приборостроительной компании.

Кроме того, «флаэртианское» кино будут смотреть в «Центре документального кино» в Москве, в Доме кино в Санкт-Петербурге, в Центре современного искусства «Смена» в Казани, в музейном центре «Площадь мира» в Красноярске, на площадках фестиваля «КинЗа» в Тюмени, в центре современного искусства «Рельсы» в Твери, в библиотеке им. Герцена в Кирове, в независимом пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре и в Доме кино в Ростове-на-Дону.

Билеты можно купить на сайтах площадок-партнёров. Точное расписание показов и ссылки на сайты появятся в группе фестиваля «ВКонтакте» в конце нынешней недели.

Акция «Флаэртиана в городе» впервые прошла в Перми год назад.

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