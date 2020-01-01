Елена Синица В июне фестиваль «Флаэртиана» проведёт серию спецпоказов документального кино Показы фильмов пройдут в филармонии, баре и двух музеях Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Архив ИД «Компаньон»

С 3 по 6 июня фестиваль документального кино «Флаэртиана» проведёт серию специальных показов «Флаэртиана в городе». Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Так, 3 июня в частной филармонии «Триумф» пройдёт показ фильма «Нанук с Севера» (6+). В этот же день состоится конференция «Прокат документального кино в России: настоящее и будущее».





На следующий день, 4 июня, также в «Триумфе» покажут фильм «Из жизни памятников» (12+).





В музее современного искусства PERMM 5 июня можно будет услышать документальную притчу «Похвальное слово Ничему» (16+).





Также 5 июня в Музее пермских древностей пройдёт показ фильма «Книга моря» (12+).





В заключительный день, 6 июня, в баре «Совесть» состоится сеанс фильма «Аврора» (16+).





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