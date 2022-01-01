Елена Синица На следующей неделе без холодной воды останутся свыше 40 домов в Перми Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми вновь запланировано отключение холодной воды. Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 23 мая с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по ул. Ольховской, 4 и 6. Затем 25 мая с 09:00 до 19:00 отключение запланировано по ул. Социалистической, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 23 и ул. Томской, 34.





Кроме этого, 26 мая с 09:00 до 18:00 холодное водоснабжение отключат по ул. Пермской, 29 и 31. В этот же день с 10:00 до 19:00 без холодной воды останутся дома на ул. Анри Барбюса, 27, ул. Ивановской, 14а, ул. КИМ, 2 и ул. Уральской, 51.





Помимо этого, 28 мая с 09:00 до 19:00 отключат холодную воду по ул. Вильямса, 24, 40, 44, 51а, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ул. Кабельщиков, 19, 21, ул. Коспашской, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Усадебной, 2, 4, 6, 55.





Ранее сообщалось, что в ближайшие дни отключение холодной воды запланировано ещё в 40 домах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.