В Перми около 40 домов останутся без водоснабжения
Жителей просят запастись водой на сутки
В Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми в ближайшие дни более 40 домов останутся без холодного водоснабжения , об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».
Так, 20 мая в связи с плановым ремонтом сетей с 10.00 на сутки отключат воду по адресам:
ул. Гончарова, 12;
ул. Бакинских Комиссаров, 11;
ул. Сурикова, 4;
ул. Рабкоровская, 2;
ул. Химиков, 15;
ул. Волочаевская, 3, 4, 7;
ул. Черняховского, 28, 30;
ул. Кислотная, 25;
ул. Наймушина, 32;
ул. Ольховская, 2, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Пограничная 2-я, 11.
Из-за аварии с 10.00 21 мая на сутки отключат воду в домах по адресам:
ул. Индустриализации, 22;
ул. Никулинская, 14;
ул. Обросова, 41;
ул. Циолковского, 23;
ул. Инженерная, 3, 4;
ул. КИМ, 17, 19;
ул. Чехова, 14, 16;
ул. Хрустальная, 28, 32, 34.
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