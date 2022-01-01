В Перми около 40 домов останутся без водоснабжения Жителей просят запастись водой на сутки Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми в ближайшие дни более 40 домов останутся без холодного водоснабжения , об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Так, 20 мая в связи с плановым ремонтом сетей с 10.00 на сутки отключат воду по адресам:

ул. Гончарова, 12;

ул. Бакинских Комиссаров, 11;

ул. Сурикова, 4;

ул. Рабкоровская, 2;

ул. Химиков, 15;

ул. Волочаевская, 3, 4, 7;

ул. Черняховского, 28, 30;

ул. Кислотная, 25;

ул. Наймушина, 32;

ул. Ольховская, 2, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Пограничная 2-я, 11.

Из-за аварии с 10.00 21 мая на сутки отключат воду в домах по адресам:

ул. Индустриализации, 22;

ул. Никулинская, 14;

ул. Обросова, 41;

ул. Циолковского, 23;

ул. Инженерная, 3, 4;

ул. КИМ, 17, 19;

ул. Чехова, 14, 16;

ул. Хрустальная, 28, 32, 34.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.