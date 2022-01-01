Елена Синица В июне из Перми появятся прямые рейсы в Душанбе Первый рейс запланирован на 4 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на прямые рейсы из Перми в Душанбе (Таджикистан) и обратно. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Рейсы из Перми будут выполняться по субботам в 08:30, из Душанбе — в 13:30 (по местному времени) на самолетах Airbus A321 neo. Первый рейс запланирован на 4 июня.





В расписании пермского аэропорта рейсы ещё не появились.

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