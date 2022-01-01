Елена Синица
В июне из Перми появятся прямые рейсы в Душанбе
Первый рейс запланирован на 4 июня
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Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на прямые рейсы из Перми в Душанбе (Таджикистан) и обратно. Об этом говорится на сайте перевозчика.
Рейсы из Перми будут выполняться по субботам в 08:30, из Душанбе — в 13:30 (по местному времени) на самолетах Airbus A321 neo. Первый рейс запланирован на 4 июня.
В расписании пермского аэропорта рейсы ещё не появились.
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