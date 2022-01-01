В Каннах покажут фильм с пермячкой в главной роли Алёна Михайлова родилась в Перми и окончила Пермский государственный институт культуры Поделиться Твитнуть

Алёна Михайлова. Кадр из фильма "Жена Чайковского"

Во Франции 17 мая открылся 75-й Каннский кинофестиваль. В основную программу вошёл фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», главную роль в котором исполнила выпускница Пермского государственного института культуры Алёна Михайлова.

«Жена Чайковского» (18+) — биографическая драма про Антонину Милюкову. Действие картины разворачивается в России второй половины XIX века. В центре сюжета жена композитора Петра Чайковского, которая не может смириться с гомосексуальностью мужа, из-за чего постепенно впадает в безумие.

Роль Петра Чайковского исполнил Один Байрон — российский актёр американского происхождения, наиболее известный по роли Фила Ричардса в телесериале «Интерны» (16+). Также в фильме снялись рэпер Oxxxymiron, Юлия Ауг, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Филипп Авдеев и Владимир Мишуков.

Алёна Михайлова родилась в Перми в 1995 году. Проявлять интерес к актёрству начала уже в детстве — наряду с активными занятиями спортом Алёна участвовала в школьных постановках. После школы поступила в Пермский государственный институт культуры на специальность «Актриса театра и кино» (мастерская Татьяны Жарковой). Окончив ПГИК, переехала в Москву.

Широкую известность актриса получила в 2020 году — после выхода веб-сериала «Чики» (18+), где исполнила одну из главных ролей. В тот год сериал стал одним из самых обсуждаемых в российской киноиндустрии и самым успешным проектом онлайн-сервиса more.tv, собрав более 13 млн просмотров.





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