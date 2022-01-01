Елена Синица За апрель в Перми на торгах реализовали восемь земельных участков Они предусмотрены как под индивидуальную, так и под многоквартирную застройку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За апрель в Перми на торгах реализовали восемь земельных участков под строительство как частных, так и многоквартирных домов. В результате торгов в городскую казну поступило более 10,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, три земельных участка были реализованы в аренду для индивидуального жилого строительства (ИЖС) на общую сумму 7,8 млн руб. (начальная цена — 1,26 млн руб.). Участки находятся по адресам: ул. Крайняя, 1б, 1-я Красавинская, 17 и 38б.





Также прошёл аукцион на право аренды для ИЖС участков по ул. Мачтовой, 29 и 1-й Урожайной, 2б. Реализация первого пополнила бюджет города на 1,2 млн руб. (начальная цена — 446 тыс. руб.).





Кроме этого, за 536 тыс. руб. под ИЖС сдан участок по адресу Клубный переулок, 5а. Начальная цена за этот участок была в восемь раз ниже.





Участки по ул. Свободы, 15б и ул. Милиционера Власова, 8 сдали в аренду для строительства многоквартирных домов. Строительством на первом участке займётся «ОСТ-5», на втором — «АЗУРИТ».





Помимо этого, на торгах был разыгран участок для размещения временных стоянок для хранения автотранспорта и автомобильной мойки по ул. Качалова, 51а. Он ушёл с торгов за 704 тыс. руб. при начальной цене в 241 тыс.

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