Застройщик МФЦ «iMALL Эспланада» оштрафован за вынос грязи со стройплощадки Дело рассмотрел Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Пермский краевой суд подтвердил решение районной инстанции о наложении штрафа на ООО «Лимакмаращстрой» (генеральный подрядчик объекта капстроительства МФЦ «iMALL Эспланада») за вынос грязи со строительной площадки на проезжую часть ул. Петропавловской в сентябре 2021 года.

Подрядчик обязан был обеспечить мойку колёс транспортных средств, выезжающих со стройплощадки, но допустил нарушение.

Таким образом, застройщику придётся понести наказание в виде административного штрафа 300 тыс. руб.

Напомним, первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада» по ул. Петропавловской, 73а открылась в феврале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.