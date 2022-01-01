Прокуратура выявила нарушения в работе пермского перевозчика ООО «Автомиг» Предприятие задержало выплату зарплаты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Прокуратура Кировского района Перми вынесла представления предприятию ООО «Автомиг», осуществляющему пассажирские перевозки в краевом центре, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Организация допустила нарушение трудовых прав сотрудников. Установлено, что работодатель несвоевременно выплатил зарплату в ноябре и декабре 2021 года, а компенсацию за задержку выплаты не начислил и не произвёл.

Представления были рассмотрены и удовлетворены. Три работника ООО привлечены к дисциплинарной ответственности, одно должностное лицо — к административной.

Предприятие «Автомиг» в настоящее время обслуживает автобусные маршруты № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80.





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