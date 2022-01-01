За сутки коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Пермского края
Больше всего заболевших выявлено в Перми и Чернушке
По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 16 территорий Пермского края.
В Перми заболело 47 человек, в Чернушинском ГО — шесть.
В Березниках и Берёзовском МО заразились по четыре местных жителя, в Кудымкаре, Пермском районе и Кунгурском МО — по три.
По два заболевших в Юсьвинском, Юрлинском и Октябрьском округах.
В Бардымском, Суксунском, Чердынском, Гайнском, Косинском и Уинском МО — по одному.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 781 жителя региона.
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