За сутки коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Пермского края Больше всего заболевших выявлено в Перми и Чернушке Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 16 территорий Пермского края.

В Перми заболело 47 человек, в Чернушинском ГО — шесть.

В Березниках и Берёзовском МО заразились по четыре местных жителя, в Кудымкаре, Пермском районе и Кунгурском МО — по три.

По два заболевших в Юсьвинском, Юрлинском и Октябрьском округах.

В Бардымском, Суксунском, Чердынском, Гайнском, Косинском и Уинском МО — по одному.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 781 жителя региона.

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