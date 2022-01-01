В ближайшие дни в Прикамье придёт похолодание со снегом и дождём Поделиться Твитнуть

Начиная со среды, 18 мая, в Пермский край начнёт поступать холодный воздух, из-за чего температура воздуха днём заметно снизится и не будет превышать +12…+17º, на севере региона +7…+10º. Также пройдут дожди. Об этом сообщает ЦГМС.

В четверг на севере и востоке края дожди начнут переходить в снег. Ночью температура воздуха понизится до +2º, днём потеплеет только до +7…+12º.

Пятница, 20 мая, начнётся с заморозков. Ночью столбик термометра может опуститься до 0…-2º. Днём воздух прогреется лишь до +7…+12º.

В выходные в большинстве районов Прикамья характер погоды существенно не изменится — будут идти дожди, ночью про температуре близкой к нулю со снегом. Днём будет +5…+10º.

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