Власти Пермского края выстраивают сотрудничество с Бухарской областью Узбекистана Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 17 мая встретился с главой Бухарской области (Республика Узбекистан) Ботиром Зариповым. Участники переговоров рассказали друг другу о промышленном и туристическом потенциале Бухары и Прикамья, а также о предприятиях регионов и их возможностях.

Основная цель встречи — развитие сотрудничества и укрепление экономических связей. «У Пермского края и Бухарской области большие перспективы для прочного взаимодействия в сфере образования, культуры, сельского хозяйства и промышленности. Регион готов наращивать объёмы поставок минеральных удобрений, кабельной и целлюлозно-бумажной продукции. В свою очередь мы заинтересованы в товарах предприятий Узбекистана, работающих в сферах сельского хозяйства и лёгкой промышленности. Для развития работы в этих направлениях в ходе сегодняшней встречи определены основные векторы взаимодействия для последующего подписания соглашения о сотрудничестве. Также власти регионов будут оказывать содействие бизнесу в налаживании контактов и укреплении партнёрства», — заявил губернатор Пермского края.

Глава Бухарской области отметил, что встреча позволила региону найти в лице предприятий Пермского края новых потенциальных бизнес-партнёров. «Приятно отметить, что в последние годы взаимоотношения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией развиваются по нарастающей и подняты на уровень стратегического партнёрства. Хокимият Бухарской области готов всесторонне поддержать все инициативы, направленные на развитие связей в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, транспортно-логистической отраслях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной и спортивной сферах между Бухарской областью и Пермским краем», — заявил Ботир Зарипов.

По итогам переговоров был подписан протокол. Стороны договорились проработать возможность визита в Прикамье делегации представителей из Бухары. Также обе стороны выразили заинтересованность в подготовке соглашения между правительством Пермского края и хокимиятом Бухарской области о выстраивании международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

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