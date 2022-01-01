В Прикамье общественный совет партпроекта «Старшее поколение» обозначил приоритетные направления работы Встреча прошла на площадке общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы Региональной общественной приёмной председателя партии "Единая Россия"

Развитие гериатрии и системы долговременного ухода, получение субсидий по проекту «Активное долголетие», обучение и трудовая занятость, участие пожилых людей в культурной и спортивной жизни Прикамья — эти и другие вопросы обсудили члены регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение». Совет собрался в новом составе, он обновился наполовину. Встреча прошла на площадке Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.

С приветственным словом к участникам обратился секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, депутат Законодательного собрания Вячеслав Григорьев. Он отметил, что партийные проекты — важнейший инструмент работы с жителями, через них партия реализует «народную программу», решаются конкретные задачи и актуальные вопросы в каждой сфере.

«Не только на региональном, но и на федеральном уровне проект «Старшее поколение» в Пермском крае находится в лидерах. Работу, которую выстроила команда под руководством регионального координатора проекта Александра Бойченко, тиражируют во многих субъектах России. Главное — это всесторонняя помощь и поддержка старшему поколению, которое в них очень нуждается», — говорит Вячеслав Григорьев.

По словам заместителя секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по партийным проектам, депутата Пермской городской думы Василия Кузнецова, в 2022 году произошла масштабная перезагрузка всей проектной деятельности партии. Продолжают свою работу 13 федеральных партийных проектов, запущены три новых — «Зелёная экономика», «Предпринимательство», «Защита животного мира». Он подчеркнул, что в Пермском крае старшее поколение интегрировано во все сферы жизни региона, в том числе, за счёт межпроектного взаимодействия.

О реализации партпроекта «Старшее поколение» в регионе рассказала председатель регионального общественного совета, заместитель руководителя Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева. Она отметила, что основная работа выстроена в рамках реализации нацпроектов, ключевой из них — «Демография». По партпроекту «Старшее поколение» федеральным общественным советом обозначены четыре приоритетных направления: волонтёрская помощь, социальная газификация, долголетие для всех и работа в среде садоводов. Об этом было заявлено в апреле на заседании совета, которое в режиме ВКС провела координатор партпроекта, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

В этом году состав регионального общественного совета партийного проекта обновился наполовину. В него вошли руководители ветеранских и общественных организаций, представители министерств краевого правительства и администрации Перми. Будет составлен совместный план мероприятий.

«Мы наконец смогли встретиться очно, обсудить все направления работы со старшим поколением. Впервые в этом году начинается проект «Активное долголетие» по поддержке ветеранских организаций, которые смогут получить субсидии из краевого бюджета на вовлечение пожилых людей в общественную, культурную и спортивную жизнь», — подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.

Как отметил на заседании директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, проект «Активное долголетие» стартовал по инициативе депутатов Законодательного собрания от партии «Единая Россия». На сегодняшний день уже проведён первый конкурсный отбор на предоставление субсидий организациям, работающим со старшим поколением. На конкурс поступило 50 заявок, из них одобрено 37. Охват пожилых людей разными мероприятиями составит более 147,8 тыс. человек. В ближайшее время пройдёт второй конкурсный отбор.

Заместители министров здравоохранения и соцразвития Пермского края Евгений Рожнёв и Дмитрий Санников подчеркнули, что в регионе продолжается реализация регионального проекта «Пермское долголетие» (нацпроект «Демография»), получит новое развитие гериатрическая служба, система долговременного ухода, доказала свою эффективность в работе со старшим поколением служба социальных участковых. И как показала пандемия, важна ежегодная диспансеризация и своевременная вакцинация пожилых людей не только от коронавируса, но и других инфекционных заболеваний.

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