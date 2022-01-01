В Перми на Дне города выступит певица Валерия Договор с продюсером артистки подписан сегодня Поделиться Твитнуть

В рамках празднования Дня города Перми 12 июня на эспланаде состоится концерт певицы Валерии. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в мэрии. По данным издания, договор с продюсером народной артистки России подписан сегодня.

Напомним, в 2020 и 2021 годах концерты приглашённых звёзд в День города не устраивались из-за ковида. В этом году тоже хотели сэкономить бюджетные средства для празднования 300-летнего юбилея Перми, однако потом решили всё же организовать концерт.

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