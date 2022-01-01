«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха Поделиться Твитнуть

Инициативы «Единой России» в сфере детского летнего отдыха и оздоровления помогут обеспечить безопасность детей и их занятость во время каникул, подчеркнула председатель комиссии партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Этому направлению посвящен ряд положений народной программы «Единой России». В их реализации поможет, в том числе, проект «Школа безопасного поведения».





«Проект «Школа безопасного поведения» будет представлять из себя серию видеороликов, в которых будет описываться возможные опасные ситуации. Мы должны вместе объединиться и сделать для каждого региона индивидуальную, понятную, основанную на климатических, географических и иных особенностях программу», — отметила Анна Кузнецова.





Также будет создана электронная карта опасных для детей мест городской инфраструктуры — по этому вопросу родители часто обращаются в приемные «Единой России».





«Мы предлагаем создать единую площадку для сбора информации об опасных для детей местах и последующего их устранения с привлечением профильных структур», — подчеркнула Анна Кузнецова.





Глава партийной комиссии отдельно остановилась на работе детских лагерей, напомнив, что с 2015 года более 400 лагерей почти в 70 субъектах РФ не функционируют из-за несоответствия современным требованиям.





«Только за 2019-2021 годы 52 лагеря были закрыты или перепрофилированы. Безусловно, мы поддерживаем законопроект о запрете перепрофилирования детских лагерей, изменение целевого назначения использования земельных участков, на которых они расположены. Необходимо наращивать ресурсы по развитию лагерей», — сказала Анна Кузнецова.





В решении этого вопроса поможет совместный с «Единой Россией» проект по модернизации детских оздоровительных учреждений.





«В рамках него до 2030 года будет модернизировано 1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три раза увеличить количество лагерей палаточного типа — начиная с 2023 года с 300 до 1000», — сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.





Чтобы занимать детей в летнее время вне смен в лагерях, Анна Кузнецова предложила привлекать НКО и совершенствовать сферу дополнительного образования.





«Единая Россия» выступает за то, чтобы по максимуму были открыты учреждения дополнительного образования, спортобъекты, в т.ч. в школах. Это очень хороший, правильный ресурс для того, чтобы организовать летний досуг», — пояснила Анна Кузнецова.





Например, в дни летних каникул дети получат возможность под руководством квалифицированных тренеров по разным видам спорта, выдающихся российских спортсменов, инструкторов, волонтёров бесплатно заниматься физической культурой рядом с домом на спортивных площадках и междворовых территориях.





«Единая Россия» и Минспорта создали в регионах сеть доступных спортивных объектов. Это сделано в рамках реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов спортивного типа. Только в 2020-2021 годах в регионы было поставлено 145 комплектов оборудования для создания таких комплексов на сумму более 3 млрд рублей. Президент одобрил это направление. Мы понимаем, что сейчас как можно больше надо создавать площадок открытого типа, доступных, легко сооружаемых. Мы этому направлению продолжим уделять большое внимание», — сообщил министр спорта Олег Матыцин.





В заключение Анна Кузнецова остановилась на повышении качества летнего отдыха. Для решения этого вопроса в 2022 году особая поддержка требуется регионам, которые размещают на своей территории беженцев.





«Мы должны максимально помочь тем регионам, которые размещают беженцев. Там как правило используются имеющиеся базы, в которых организуются кампании по летнему отдыху для детей. Нужно выработать меры, чтобы все вопросы можно было решить максимально эффективно», — заключила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.





Ирина Ермакова, председатель общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»:





— Совсем дети выйдут на каникулы. Сегодня главная задача взрослых — обеспечить полезный и безопасный детский досуг. Сейчас стоит уделить внимание информированию детей и их родителей о правилах поведения в городской, сельской, лесной местности, а также на воде. Очень важно в простой и понятной форме донести до ребёнка основные правила, которые помогут ему избежать опасных ситуаций. Мы понимаем, что предлагаемый к разработке безопасный контент будет ориентирован не только на детей, но и на взрослых, чтобы лишний раз родители проговорили с сыном или с дочкой правила безопасного поведения.





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