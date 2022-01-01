В Перми изменились правила размещения адресных указателей на заборах Теперь их внешний вид нужно согласовывать с городскими властями Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В городские Правила благоустройства внесены изменения, касающиеся указателей с наименованиями улиц и номерами зданий на заборах, воротах, калитках и прочих ограждениях, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Теперь, в случае размещения указателей, не соответствующих требованиям Правил благоустройства, их проекты необходимо согласовывать с городским департаментом градостроительства и архитектуры.

В проекте должен содержаться эскиз указателя, текст, размеры, цвет и фотоснимок предполагаемого места размещения.





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