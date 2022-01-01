Елена Синица
В Пермском крае подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом
Выздоровели 117 человек
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 82 местных жителя, 117 человек выздоровели, один умер.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 368 781.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжёлом состоянии находятся 36 человек, девять подключены к аппаратам ИВЛ.
Среди новых заразившихся девять человек были вакцинированы.
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