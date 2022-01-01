Улицу Плеханова в Перми затопило горячей водой Специалисты работают над устранением аварии Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Плеханова 17 мая произошла коммунальная авария. Во время подготовительных работ к новому отопительному сезону началась утечка горячей воды, в результате проезжую часть и тротуары затопило. Об этом сообщает ВЕТТА.

Из-за ЧП жители нескольких домов остались без горячей воды, ещё в нескольких зданиях снижено давление подачи горячего водоснабжения.

В настоящее время теплоэнергетики устраняют повреждение.

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