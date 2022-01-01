Семьи пермяков, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат по 200 тыс. рублей Это совместная инициатива администрации Перми и Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

В качестве меры социальной поддержки члены семей погибших военнослужащих и сотрудников нацгвардии из Перми, принимавших участие в спецоперации на территории Украины, получат единовременную выплату в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Он добавил, что это совместная инициатива горадминистрации и Пермской городской думы.

Уточняется, что данная выплата является дополнительной к федеральной и краевой.

«Гибель наших военнослужащих во время спецоперации — это невосполнимая утрата для родных и близких. Наш долг — поддержать семьи военных, которые до конца остались верными присяге», — отметил Алексей Дёмкин.

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