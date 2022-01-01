На Украине погиб 20-летний пермяк Прощание с Алексеем Домрачевым состоится в ДК «Искра» Поделиться Твитнуть

Алексей Домрачев

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В ходе военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Перми Алексей Домрачев 2001 года рождения. О гибели выпускника сообщили в пермском лицее № 5.

«Педагогический коллектив и администрация лицея выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении.

Прощание с погибшим состоится 18 мая в ДК «Искра».

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