На Украине погиб 20-летний пермяк
Прощание с Алексеем Домрачевым состоится в ДК «Искра»
Поделиться
Твитнуть
В ходе военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Перми Алексей Домрачев 2001 года рождения. О гибели выпускника сообщили в пермском лицее № 5.
«Педагогический коллектив и администрация лицея выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении.
Прощание с погибшим состоится 18 мая в ДК «Искра».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть