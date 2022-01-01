В апреле продажа автомобилей в Пермском крае сократилась на 86% За минувший месяц в регионе было зарегистрировано 422 машины против 3,2 тыс. в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам апреля в Пермском крае объемы объёмы продаж новых автомобилей сократились на 86,8% по сравнению с апрелем 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на агентство «Автостат». При этом за минувший месяц в Прикамье было продано 422 машины против 3,2 тыс. в марте.

В апреле не было реализовано ни одной машины марок Chevrolet, Land Rover, Jaguar, Jac, продано по два авто марок Mercedes-Benz, Lexus, Porsche. Машин Skoda реализовано восемь вместо 196-ти в апреле 2021-го.

Наименьшее падение показали Lada. Было продано 435 штук — падение за год составило 56,9%.

Единственной иномаркой, объёмы регистрации которой выросли, стала китайская Exeed — продано четыре авто вместо трёх.

Апрельские данные пермского авторынка оказались хуже общероссийского, где регистрация автомобилей снизилась на 78,5%.

Ряд пермских дилеров полагает, что рынок уже достиг своего дна и теперь продолжит стагнировать.





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