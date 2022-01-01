За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 20 территорий Пермского края
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 20 территорий Пермского края.
В Перми заболели 44 человека, в Краснокамском ГО — 12, в Чусовоском — шесть.
По три новых пациента выявлено в Нытвенском, Лысьвенском, Соликамском и Очёрском округах.
По два — в Берекзниках, Бардымском и Октябрьском ГО.
Единичные случаи заболевания в Пермском районе, в Кизеле и Чайковском, в Кунгурском, Ординском и Частинском МО, в Оханском, Добрянском и Красновишерском ГО.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 698 жителей региона.
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