За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 20 территорий Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 20 территорий Пермского края.

В Перми заболели 44 человека, в Краснокамском ГО — 12, в Чусовоском — шесть.

По три новых пациента выявлено в Нытвенском, Лысьвенском, Соликамском и Очёрском округах.

По два — в Берекзниках, Бардымском и Октябрьском ГО.

Единичные случаи заболевания в Пермском районе, в Кизеле и Чайковском, в Кунгурском, Ординском и Частинском МО, в Оханском, Добрянском и Красновишерском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 368 698 жителей региона.

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