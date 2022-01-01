На Пермь надвигается сильная гроза с градом Обещан шквалистый ветер Поделиться Твитнуть

К южным границам Перми подходит грозовой фронт, возможны осадки в виде дождя и града. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я». Вместе с приходом грозы, поднимется шквалистый ветер. Его скорость может составить 15 м/с.

На данный момент грозовая активность замечена в Октябрьском и Осинском районах.

В МЧС предупредили жителей региона об ухудшении погоды и просят соблюдать осторожность на улице, окна в домах держать закрытыми.

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