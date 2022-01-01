Мария Сыропятова В выходные в Пермском крае запустили ещё два регулярных речных маршрута Они субсидируются краевым бюджетом Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

В субботу, 14 мая, в Пермском крае запустили ещё два регулярных речных маршрута для пассажиров. Информация появилась на сайте минтранса.

Так, теплоход «Салют» начал ходить от Старых Лядов до Куликово и обратно. Отправление из Старых Лядов в 9:30, прибытие в Куликово в 15:05. Из Куликово отправление в 15:10, прибытие в Старые Ляды в 20:30. По пути теплоход делает остановки в Дивье (12:15, 17:45), Ветлянах (12:25, 17:30) и Заозерье (14:30, 15:20). В мае и июне запланированы по три рейса в неделю. Стоимость проезда варьируется от 60 до 400 руб. в зависимости от пункта прибытия. Для детей предусмотрена скидка в 50%.

Теплоход «Карат» с 14 мая начал ходить по маршруту «Березники—Быстрая—Березники». По средам и субботам отправление из Березников в 9:00 с прибытием в Быструю в 11:50 и возвращением в Березники в 15:30. По воскресеньям отправление из Березников в 14:00 с прибытием в Быструю в 16:50 и возвращением в Березники в 20:10. Стоимость проезда от 92 до 173 руб. в зависимости от пункта назначения. Для детей до 10 лет предусмотрена скидка в 50%.

Напомним, с 10 мая теплоход «Штиль» начал ходить по маршруту Быковка—Сылва—Троица, а с 12 мая курсирует речной трамвайчик из Перми до Заречного с остановкой в Усть-Качке.

Навигация по данным маршрутам субсидируется краевым бюджетом и продлится до октября (на маршруте Пермь—Заречный — до сентября).

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