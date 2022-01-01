Елена Синица В Пермском крае ожидается похолодание Температура воздуха опустится до +8…+14˚ Поделиться Твитнуть

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С начала недели на Европейскую территорию России (ЕТР) начнёт поступать холодный воздух с Баренцева моря. Прогнозируется, что арктическое вторжение начнётся с северо-западных районов ЕТР, а к середине недели охватит уже значительную её часть. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Отмечается, что похолодание в Пермский край придёт 18 мая. Затем 19-20 мая дневная температура понизится до +8…+14˚, а ночью возможны заморозки.

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