Елена Синица
В Перми вскроют капсулу времени с посланием пионеров 1972 года
Церемония пройдёт 18 мая в Доме Мешкова
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В Пермском краеведческом музее вскроют капсулу времени с посланием пионеров 1972 года. Об этом сообщается в социальных сетях музея.
Поясняется, что макет пионерского горна с посланием к пионерам XXI века был передан в музей 50 лет назад.
Капсулу времени отроют 18 мая в 11:00 в Доме Мешкова.
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