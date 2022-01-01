Елена Синица В Перми вскроют капсулу времени с посланием пионеров 1972 года Церемония пройдёт 18 мая в Доме Мешкова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краеведческом музее вскроют капсулу времени с посланием пионеров 1972 года. Об этом сообщается в социальных сетях музея.

Поясняется, что макет пионерского горна с посланием к пионерам XXI века был передан в музей 50 лет назад.





Капсулу времени отроют 18 мая в 11:00 в Доме Мешкова.

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