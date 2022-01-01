Андрей Стрельцов
«Звезда» обыграла «Торпедо» из Миасса
Победу подопечные Валерия Петракова добыли на выезде
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Футболисты «Звезды» сумели добиться пятой победы подряд в первенстве ФНЛ-2. Подопечные Валерия Петракова на выезде обыграли в Миассе местное «Торпедо со счётом 2-1.
Хозяева первыми сумели отличиться уже на первой минуте встречи, но затем меткие удары Ильи Порохова и Андрея Придюка принесли победу пермскому футбольному клубу. Эта победа стала пятой подряд в последних матчах турнира.
Следующий поединок «Звезда» проведёт дома 25 мая против «Зенита-Ижевск» (0+).
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