Андрей Стрельцов «Звезда» обыграла «Торпедо» из Миасса Победу подопечные Валерия Петракова добыли на выезде Поделиться Твитнуть

Футболисты «Звезды» сумели добиться пятой победы подряд в первенстве ФНЛ-2. Подопечные Валерия Петракова на выезде обыграли в Миассе местное «Торпедо со счётом 2-1.

Хозяева первыми сумели отличиться уже на первой минуте встречи, но затем меткие удары Ильи Порохова и Андрея Придюка принесли победу пермскому футбольному клубу. Эта победа стала пятой подряд в последних матчах турнира.





Следующий поединок «Звезда» проведёт дома 25 мая против «Зенита-Ижевск» (0+).

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