Андрей Стрельцов
«Амкар» сыграл вничью с ульяновской «Волгой»
Сравнять счёт пермским футболистам удалось на последних минутах матча
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В 27 туре первенства ОЛИМП-ФНЛ 2 «красно-чёрные» встретились на домашней арене с лидером четвертой группы ульяновской «Волгой». Поединок получился боевым.
В первом голов забито не было. Основные события развернулись после перерыва. Сначала гости открыли счёт забитым голам, а на 88-ой минуте поединка ответный гол со штрафного забил Михаил Горелишвили. Итог 1-1.
Следующий поединок подопечные Рустем Хузина проведут на выезде 21 мая против ФК «Тюмень».
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