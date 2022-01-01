Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» Сравнять счёт пермским футболистам удалось на последних минутах матча Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

В 27 туре первенства ОЛИМП-ФНЛ 2 «красно-чёрные» встретились на домашней арене с лидером четвертой группы ульяновской «Волгой». Поединок получился боевым.

В первом голов забито не было. Основные события развернулись после перерыва. Сначала гости открыли счёт забитым голам, а на 88-ой минуте поединка ответный гол со штрафного забил Михаил Горелишвили. Итог 1-1.

Следующий поединок подопечные Рустем Хузина проведут на выезде 21 мая против ФК «Тюмень».

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