Елена Синица Днём 15 мая температура воздуха поднимется до +18° При этом ожидаются сильные дожди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, в воскресенье, 15 мая, температура воздуха составит +13…+18 °. Ветер будет юго-западный 6-11 м/с. Об этом сообщает краевое МЧС.

Также сообщается, что ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозируется местами небольшой, по северу до умеренного, по северо-востоку до сильного дождь. Днём также возможны кратковременные дожди.

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