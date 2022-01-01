Елена Синица
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 13 территориях
Всего зафиксировано 97 инфицированных жителей
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По данным краевого Роспотребнадзора, новые 97 случаев коронавируса, подтверждённые за прошедшие сутки в регионе, выявлены в 13 территориях.
Так, в Перми подтверждён 71 случай заражения, в Березниках и Пермском МР — по шесть случаев, в Чернушинском ГО — четыре случая.
В Суксунском ГО заразились коронавирусом два человека. По одному случаю заражения зафиксировано в Чайковском, Чусовском, Лысьвенском, Красновишерском, Октябрьском ГО, Кунгурском, Берёзовском и Ординском МО.
Всего за период диагностики в Прикамье региональным Роспотребнадзором официально подтверждено 368 514 случаев заражения коронавирусом.
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