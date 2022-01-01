Минтербез: пермские ТЦ проверены, взрывных устройств не обнаружено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершена проверка пермских торговых центров, взрывных устройств не обнаружено, сообщили «Новому компаньону» в региональном министерстве территориальной безопасности.

Ранее в ведомстве рассказали, что спецслужбы проверяют анонимное сообщение об угрозе минирования пермских ТЦ, которое поступило около 18.30 в службу 112.

В ведомстве подчеркнули, что меры по обеспечению общественной безопасности приняты, и напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

В ведомстве не уточнили, какие торговые центры проверялись, известно лишь, что эвакуация посетителей прошла в ТЦ «Айсберг Модерн».













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