В спецоперации на Украине погиб контрактник из Красновишерска
Прощание с ефрейтором Юрием Чулковым состоялось 14 мая
В субботу, 14 мая, в Красновишерске Пермского края состоялось прощание с погибшим в ходе специальной операции на Украины ефрейтором Юрием Чулковым. Об этом сообщили в окружной администрации.
«Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. Все мы, красновишерцы, искренне скорбим вместе с вами. Это наша общая боль и невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.
Юрию Чулкову было всего 23 года. Он родился в пос. Вижай Чердынского района в многодетной семье. В 2016 году окончил школу № 4 в Красновишерске, а в 2020 году Уральский промышленный техникум.
После этого он был призван в армию. Службу проходил в должности старшего стрелка мотострелковой роты мотострелкового батальона в Брянской области.
В 2021 году Юрий заключил контракт и после начала специальной операции попал на территорию Украины.
Юрий погиб 9 апреля, посмертно представлен к государственной награде «Орден Мужества».
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