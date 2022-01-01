В спецоперации на Украине погиб контрактник из Красновишерска Прощание с ефрейтором Юрием Чулковым состоялось 14 мая Поделиться Твитнуть

В субботу, 14 мая, в Красновишерске Пермского края состоялось прощание с погибшим в ходе специальной операции на Украины ефрейтором Юрием Чулковым. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. Все мы, красновишерцы, искренне скорбим вместе с вами. Это наша общая боль и невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

Юрию Чулкову было всего 23 года. Он родился в пос. Вижай Чердынского района в многодетной семье. В 2016 году окончил школу № 4 в Красновишерске, а в 2020 году Уральский промышленный техникум.

После этого он был призван в армию. Службу проходил в должности старшего стрелка мотострелковой роты мотострелкового батальона в Брянской области.

В 2021 году Юрий заключил контракт и после начала специальной операции попал на территорию Украины.

Юрий погиб 9 апреля, посмертно представлен к государственной награде «Орден Мужества».

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